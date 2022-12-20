Белый дом отказался отвечать на вопрос о медобследовании Байдена

В пресс-службе Белого дома уклонились от ответа на вопрос о возможности медицинского обследования Джо Байдена до того, как он объявит о своём участии в новых выборах.

20 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной правительственный брифинг, в ходе которого ей был задан вопрос о готовности Джо Байдена пройти медосмотр до объявления о своём участии в президентской гонке 2024 года. Задавшая вопрос журналистка напомнила, что недавно Байден отпраздновал своё восьмидесятилетие, и американцы переживают о состоянии здоровья своего лидера.

В ответ Жан-Пьер посоветовала не забегать вперёд политических планов Джо Байдена, отметив, что в Белом доме обнародуют результаты обследования американского президента в случае, если оно будет проведено.