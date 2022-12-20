В США начато расследование в отношении автомобилей Cruise

После ряда авраий Агентство по безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении производителя автомобилей Cruise, дочерней компании General Motors.

Национальная администрация безопасности дорожного движения получила три отдельных сообщения об авариях в результате внезапного торможения автомобиля, вызванного программным обеспечением для самостоятельного вождения, «в ответ на быстрое приближение другого транспортного средства сзади».

По словам NHTSA, во всех трех случаях автомобиль находился под наблюдением человека, который при необходимости мог восстановить управление. В каждом случае приближавшийся сзади автомобиль столкнулся с автомобилем Cruise. Агентство также заявило, что оно получило «множество» сообщений об инцидентах, происходящих в конфигурации вождения без присмотра человека, то есть без возможности немедленного восстановления в случае сбоя программного обеспечения.

Все эти примеры относятся к автомобилям, внезапно останавливающимся без причины посреди полосы движения. Расследование будет направлено на определение «масштаба и серьезности потенциальных проблем» и оценку последствий для безопасности. На вопрос AFP Круз выразил намерение «продолжать в полной мере сотрудничать с НАБДД» и любым другим компетентным регулирующим органом, чтобы найти «баланс между регулирующим надзором и инновациями, в которых мы так остро нуждаемся для спасения жизней» .

В дочерней компании GM заверили, что ее автомобили уже преодолели более миллиона километров в нормальных дорожных условиях, без каких-либо смертей или аварий, угрожающих жизни пассажира. Cruise с начала июня перевозит пассажиров на своем роботакси в Сан-Франциско. В начале сентября компания отозвала 80 автомобилей в Соединенных Штатах для модификации программного обеспечения после столкновения транспортного средства в ее парке, которое неправильно предсказывало траекторию движения другого транспортного средства. Согласно отчету, представленному калифорнийскому агентству, два человека получили легкие ранения.

С тех пор Круз настроил свое программное обеспечение и уверяет, что если подобный сценарий повторится снова, он не совершит ту же ошибку. Многие производители автомобилей, в первую очередь Tesla, уже несколько лет работают над разработкой систем автономного вождения или помощи при вождении. Но прогресс был медленнее, чем первоначально предполагалось. Waymo, конкурент Cruise и дочерняя компания Alphabet (материнской компании Google), с 2018 года предлагает платные поездки на самостоятельных поездках жителям Феникса, штат Аризона.

