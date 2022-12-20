Поплавская выступила против возвращения Урганта на Первый канал

Актриса Яна Поплавская не считает, что ведущему Ивану Урганту место в эфире Первого канала.

Накануне фигуристка Татьяна Навка выразила надежду на скорое возвращение ведущего Ивана Урганта в эфир Первого канала.

Несогласие со спортсменкой в своем Телеграм-канале выразила актриса Яна Поплавская.

Знаменитость уверена, что восстановление Урганта в роли ведущего Первого канала приведет к тому, что многие другие звезды экрана, которых убрали из эфира после запуска СВО, захотят последовать примеру шоумена.