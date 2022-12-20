Власти Израиля намерены лишить Пугачеву и Собчак гражданства
2022-12-20 08:50
Власти Израиля намерены лишить исполнительницу Аллу Пугачеву и журналистку Ксению Собчак гражданства по причине допущенных ошибок при оформлении.
Причиной лишения израильского гражданства известных в России Аллы Пугачевой и Ксении Собчак может служить факт индивидуального вручения документов знаменитостям.
Оказывается, 17 апреля 2022 года офис "Натива" не работал, а открыли структуру по причине особого положения выше названных звезд.
Чиновники Израиля, которые пошли навстречу Пугачевой и Собчак, теперь столкнулись с проблемами. Пятеро из этих госслужащих уже задержано.
Опубликовано: Наталья Гончарова