Эмбер Херд согласилась решить дело о клевете в адрес Джонни Деппа в досудебном порядке

Актриса Эмбер Херд согласилась урегулировать дело о клевете по отношению к экс-супругу и коллеге Джонни Деппу в досудебном порядке, чтобы начать новую жизнь.

Актриса Эмбер Херд утверждает, что согласилась урегулировать дело о клевете по отношению к экс-супругу и коллеге Джонни Деппу в досудебном порядке, так как потеряла веру в американское правосудие.

Бывшая жена Деппа намерена начать новую жизнь, перевернув страницу, и как можно реже вспоминать о сложном периоде ее жизни.

Знаменитость утверждает, что урегулирование дела о клевете до суда, не означает, что она признала свою вину. Условия решения конфликта не лишают Херд права голоса.