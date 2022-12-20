Эмбер Херд согласилась решить дело о клевете в адрес Джонни Деппа в досудебном порядке
Актриса Эмбер Херд согласилась урегулировать дело о клевете по отношению к экс-супругу и коллеге Джонни Деппу в досудебном порядке, чтобы начать новую жизнь.
Актриса Эмбер Херд утверждает, что согласилась урегулировать дело о клевете по отношению к экс-супругу и коллеге Джонни Деппу в досудебном порядке, так как потеряла веру в американское правосудие.
Бывшая жена Деппа намерена начать новую жизнь, перевернув страницу, и как можно реже вспоминать о сложном периоде ее жизни.
Знаменитость утверждает, что урегулирование дела о клевете до суда, не означает, что она признала свою вину. Условия решения конфликта не лишают Херд права голоса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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