Собчак и Пугачева рискуют лишиться гражданства Израиля
Дело в том, что документы о гражданстве им вручили в нарушение существующих в этой стране законов.
Российская исполнительница Алла Пугачева, а также телеведущая и журналистка Ксения Собчак могут лишиться недавно обретенного гражданства Израиля, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на telegram-канал Mash.
Как сообщает КП, певица и журналист могут потерять недавно полученное гражданство Израиля из-за нарушений в процессе его оформления.
Дело в том, что документы им вручили в индивидуальном порядке: 17 апреля 2022-го года офис «Натива» официально не работал, его открыли только из-за особого положения знаменитостей.
У чиновников, которые решили помочь Пугачевой и Собчак с гражданством, уже возникли проблемы. Утверждается, что пятеро сотрудников Управления регистрации населения задержаны правоохранительными органами.
Ранее Пугачёва вошла в топ-100 самых влиятельных женщин года, который был составлен британской вещательной корпорацией BBC. По словам авторов рейтинга, звезда «неоднократно выступала против правительства», а также «осудила конфликт на Украине».
Опубликовано: Светлана Гаврусева