Двое сотрудников Tesla жалуются на незаконное увольнение и обратились к помощи адвокатов

По мнению уволенных, они лишились работы из-за критики Илона Маска и политики компании, нарушающей права работников.

Двое сотрудников Tesla уверены, что их уволили незаконно. Они обратились через адвокатов с жалобами в Национальный совет по трудовым отношениям.

Радикальная мера была применена к работникам из-за их выступлений с критикой твитов руководителя компании и осуждения трудовой политики в целом.

Именно такого мнения придерживаются уволенные и собираются доказать это в суде.

Ранее, в этом же году, несколько сотрудников SpaceX уже делали подобные заявления. Их уволили после написания открытого письма, осуждающего поведение Маска.

По мнению сотрудников Tesla, их лишили работы за обсуждение условий своего труда.

Работники заявили о "неспособности Tesla обеспечить соблюдение своей политики недопущения домогательств и реализацию политики возвращения в офис после COVID".

При этом обсуждать условия труда разрешено трудовым законодательством США. Ответов от руководства Tesla на эти заявления не последовало.

Сотрудники составили письма с призывами изменить излишне строгую политику компании, установленную по возвращению в офис после Ковида, которая применяется уже с мая.

Новые "майские" правила предполагают, что сотрудники компании Тесла обязаны трудиться не менее 40 часов в неделю.

Маск тогда прокомментировал несогласие работников с введенными новшествами: тот, кто не согласен, пусть "притворится, что работает в другом месте".

В другом письме сотрудник заявил, что "сексуализированные и гендерные" твиты Илона Маска противоречат политике Теслы по пресечению домогательств.

Один из работников потерял работу через месяц, когда получил повышение за хорошие результаты труда.

Второму объявили, что обсуждение политики компании с другими сотрудниками - это "нападение" на Tesla.