Литвинова пожаловалась, что страдает от косоглазия
2022-12-20 10:53
Актриса и режиссер Рената Литвинова призналась, что у нее косогласие, которое усиливается в стрессовых ситуациях.
Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила, что страдает от косоглазия.
Знаменитость пожаловалась, что заболевание усиливается на нервной почве, по этой причине многие замечали, что проблемы с глазами у артистки видны в стрессовых ситуациях.
Откровениями по поводу звезда экрана и сцены поделилась в своем Телеграм-канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова