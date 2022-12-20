Литвинова пожаловалась, что страдает от косоглазия

Актриса и режиссер Рената Литвинова призналась, что у нее косогласие, которое усиливается в стрессовых ситуациях.

Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила, что страдает от косоглазия.

Знаменитость пожаловалась, что заболевание усиливается на нервной почве, по этой причине многие замечали, что проблемы с глазами у артистки видны в стрессовых ситуациях.

Откровениями по поводу звезда экрана и сцены поделилась в своем Телеграм-канале.