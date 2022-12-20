Катина пожаловалась, что на почве беременности стала очень нервной и раздражительной

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина рассказала о трудностях, которые ее преследуют во время второй беременности. Знаменитость призналась, что постоянно нервничает, раздражается и кричит.

Исполнительница Лена Катина, пребывающая в интересном положении, сетует на то, что сейчас эмоциональное состояние ее оставляет желать лучшего.

Она постоянно обижается, слезы наворачиваются на глаза.

Нервы артистки напрягаются особенно тогда, когда она делает уроки со своим старшим 7-летним наследником Александром.

Несмотря на беременность, знаменитость старается заботится о своем муже, бизнесмене Дмитрии Спиридонове, чьего ребенка носит сейчас под сердцем, и сыне от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем.