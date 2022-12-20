В Москве пригласили на работу кота-актера

"Актеру" предстоит демонстрировать кошачье превосходство над другими формами жизни.

Неожиданная вакансия - кота-актера - появилась на сайте SuperJob в Москве, сообщает Газета.ру.

Соискателю предложили неплохую зарплату, "которой хватит на кошачий корм". "Актеру" предстоит демонстрировать кошачье превосходство над другими формами жизни.

Работодатель — а это бренд на рынке вейпов — уточнил, что ищет четвероногого артиста для вирусных роликов компании. Кот должен "дружить" с камерой, быть игривым, ходить в туалет только в лоток.

О размере оплаты сторонам предстоит договориться на собеседовании. Работать коту придется неполный день — если нужно, то и удаленно.

У успешного "кандидата" будет не больше двух съемочных дней в месяц.