Шахназаров назвал Боярскую выдающейся актрисой современности

Режиссер Карен Шахназаров по достоинству оценил талантливую актрису Елизавету Боярскую в процессе работы над картиной "Анна Каренина".

Режиссер Карен Шахназаров высказался по поводу профессионализма актрисы Елизаветы Боярской, с которой сотрудничал в рамках проекта "Анна Каренина", о чем сообщает "Федеральное агентство новостей" (ФАН).

Шахназаров назвал актрису "настоящим большим художником". Режиссер утверждает, что Елизавета отлично справилась с ролью в картине благодаря своей "страсти".

Глава съемочного процесса считает Боярскую "выдающейся актрисой и необыкновенно профессиональным, преданным искусству человеком".