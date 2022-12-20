Головченко заявил, что Путин и Лукашенко договорились о кредитах для Беларуси, но конкретные суммы не озвучил

Как заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью белорусским журналистам, найдено понимание с Россией по кредитной поддержке в реструктуризации долга Минска перед российскими финансовыми учреждениями.

По словам главы белорусского правительства, президенты озвучили абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. При этом, как признал Головченко, есть экономические нюансы. В частности, Россия оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Белорусский премьер отметил, что этой теме было уделено особое внимание на переговорах Путина и Лукашенко, и что она нашла полное понимание у российских коллег.

Головченко заявил, что в нынешних условиях у России есть возможность для того, чтобы поддержать белорусскую экономику. При этом конкретные размеры кредитной поддержки он не назвал, сообщив, что «надо досчитать окончательную сумму».