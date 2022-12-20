Пранкеры Вован и Лексус рассказали, кто им платит деньги

Известные пранкеры Вован и Лексус рассказали, на кого работают, чем занимаются кроме розыгрышей.

Пранкеры Вован и Лексус зарабатывают на своем хобби. Розыгрыши звезд интернета - самодеятельность, а оформлены они как самозанятые.

Вован в интервью "KP.RU" рассказал о том, что кроме пранков, он с партнером заняты тем, что читают лекции, за что получают деньги. Также пранкеры являются амбассадорами Rutube (российский ответ Ютубу).

Вован сообщил, что при подготовке розыгрышей им приходится перенимать особенности известных личностей, от лица которых артисты звонят. К примеру, хриплый голос Владимира Зеленского.

Пранкер отметил, что знаменитости не отличаются особой внимательностью и не замечают русского акцента, плохого английского. Эта особенность селебритис помогает шутникам не быть раскрытыми.