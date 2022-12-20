Дочь солиста На-на Политова Алена чуть не погибла, наглотавшись антидепрессантов из-за ссоры с мужем
Наследница вокалиста группы "На-на" Алена приняла слишком много антидепрессантов. Что стало причиной такого поведения девушки?
22-летняя дочь певца Владимира Политова Алена разругалась со своим супругом Артемом да так, что тот уехал к своей матери.
Девушка осушила 4 бутылки вина и приняла большое количество психотропных препаратов. Фото с пригоршней таблеток она отослала возлюбленному.
Муж примчался к жене, которая была еще в сознании. Попытки промыть желудок самостоятельно ни к чему не привели, пришлось вызывать скорую.
Алену подключили к ИВЛ. Сейчас она пришла в себя и даже разговаривала со своим известным папой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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