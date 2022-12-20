Навка заявила, что высокий государственный пост ее мужа Пескова не мешает ей работать
2022-12-20 13:39
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка утверждает, что трудится не покладая рук, несмотря на высокий пост ее мужа, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Несколько лет назад Татьяна Навка связала себя узами брака с генеральным секретарем Кремля Дмитрием Песковым.
Спортсменка уверяет, что занимаемый ее супругом пост не мешает ей работать без устали.
Она занимается с детьми, участвует во многих ледовых проектах.
Мечтает фигуристка о собственном катке, надеясь, что в будущем ее желание воплотится в жизнь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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