Навка заявила, что высокий государственный пост ее мужа Пескова не мешает ей работать

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка утверждает, что трудится не покладая рук, несмотря на высокий пост ее мужа, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Несколько лет назад Татьяна Навка связала себя узами брака с генеральным секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

Спортсменка уверяет, что занимаемый ее супругом пост не мешает ей работать без устали.

Она занимается с детьми, участвует во многих ледовых проектах.

Мечтает фигуристка о собственном катке, надеясь, что в будущем ее желание воплотится в жизнь.