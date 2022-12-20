Киркоров поругался с журналисткой Федоровой, которая осмелилась попросить его клатч для фото
2022-12-20 14:02
Филипп Киркоров поссорился с журналисткой Марией Федоровой, которая брала у него интервью. Представитель СМИ хотела позаимствовать у артиста клатч в виде голубя для фото, но Киркоров ответил отказом.
Между исполнителем Филиппом Киркоровым и корреспондентом Марией Федоровой на днях произошел конфликт. Видео шутливой ситуации журналистка выложила в своем Телеграм-канале.
В ролике Киркоров восседает за столом с оригинальным клатчем в виде голубя в руке. Корреспондент просит певца одолжить ей аксессуар для снимка, но тот отвечает отказом, замечая, что Марина провоцирует его на скандал.
Федорова призывает исполнителя вести себя дружелюбно. После все смеются.
Опубликовано: Наталья Гончарова