Козловскому насчитали 400 000 рублей неустойки за квартиру, стоимость которой тот оплатил полностью

Басманный суд российской столицы вынес решение не в пользу актера Данилы Козловского, обязав того уплатить 400 000 российских рублей неустойки за квартиру, которую артист приобрел.

Представитель актера Данилы Козловского утверждает, что артист оплатил столичные апартаменты в 2022 году полностью.

До текущего года в адрес знаменитости никаких претензий по поводу не поступало.

Неустойка в 400 000 российских рублей при смене застройщика ЖК "Современник" по улице Машкова (здесь находятся новые апартаменты Козловского) возникла неожиданно для звезды экрана.