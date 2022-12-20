Перегудов расхвалил актрису Елену Яковлеву за профессионализм на съемках новой картины Дама с собачкой

APS
2022-12-20 14:56

Актер Сергей Перегудов в восторге от совместной работы с Еленой Яковлевой в рамках проекта "Дама с собачкой".

Актер Сергей Перегудов не один раз работал со своей коллегой Еленой Яковлевой на съемочной площадке.

В интервью StarHit артист рассыпался в комплиментах в адрес звезды экрана, заявив, что Яковлева - остроумная, профессиональная и современная актриса.

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    Сергей в восторге от совместной работы с Еленой в рамках картины "Дама с собачкой".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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