Мохов заявил, что 28 лет разницы в отношениях с женой Огородник не чувствует

Актер Александр Мохов женился на 23-летней актрисе Ирине Огородник, когда ему был 51 год. Огромная разница с возлюбленной в возрасте абсолютно не смущает артиста.

Актер Александр Мохов в программе Бориса Корчевникова на канале "Россия-1" рассказал, что разница в возрасте с женой, актрисой Ириной Огородник не чувствуется.

Супруга младше Мохова на 28 лет.

Актер заявил, что понимает, что не молодеет, но пока является полноценным мужем и любовником для своей избранницы.

Женился Мохов на Огородник в 2015 году, когда ему был 51 год, а ей - 23 года. Ирина переехала из Украины в РФ ради своего любимого мужчины.

В 2016 году жена родила артисту наследника Матвея. У Александра есть еще двое сыновей - Семен от первого брака, Макар от второго.