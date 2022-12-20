Мохов заявил, что 28 лет разницы в отношениях с женой Огородник не чувствует
2022-12-20 15:24
Актер Александр Мохов женился на 23-летней актрисе Ирине Огородник, когда ему был 51 год. Огромная разница с возлюбленной в возрасте абсолютно не смущает артиста.
Актер Александр Мохов в программе Бориса Корчевникова на канале "Россия-1" рассказал, что разница в возрасте с женой, актрисой Ириной Огородник не чувствуется.
Супруга младше Мохова на 28 лет.
Актер заявил, что понимает, что не молодеет, но пока является полноценным мужем и любовником для своей избранницы.
Женился Мохов на Огородник в 2015 году, когда ему был 51 год, а ей - 23 года. Ирина переехала из Украины в РФ ради своего любимого мужчины.
В 2016 году жена родила артисту наследника Матвея. У Александра есть еще двое сыновей - Семен от первого брака, Макар от второго.
Опубликовано: Наталья Гончарова