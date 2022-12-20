Месси побил рекорд по лайкам в соцсети, победив гигантское куриное яйцо

Именитый футболист Лионель Месси побил рекорд по лайкам в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ, знаменитый Лионель Месси побил рекорд по количеству лайков под одним постом в запрещенной сегодня в России соцсети.

Более, чем 56 000 000 юзеров отметили сердечком фото, где Месси позирует с Кубком мира над головой, который южноамериканская ФК завоевала на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Катаре.

До этого чемпионом было яйцо-гигант, которое набрало 56 000 000 лайков.