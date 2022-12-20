Брэд Питт отметил 59-летие с новой избранницей, моделью инес де Рамон

18 декабря Брэду питту исполнилось 59 лет, а его новой избраннице, модели Инес де Рамон 19 декабря исполнилось 29. Оба дня рождения возлюбленные провели вместе.

Новой избранницей актера Брэда Питта является модель Инес де Рамон. Никаких официальных заявлений пара не делала.

Знаменитости отпраздновали вместе свои дни рождения, 18 декабря 59 лет исполнилось Питту, а на следующий день именинницей стала Инес.

Окружение знаменитого актера утверждает, что у Рамон и Питта все очень серьезно. Вместе селебритис планируют встретить Новый год и Рождество.