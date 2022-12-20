Шукшина назвала Киркорова и Бузову псевдопатриотами

Актриса Мария Шукшина снова направила огненные стрелы в сторону певца Филиппа Киркорова, а Ольгу Бузову "приплела" за компанию. Артистка назвала знаменитостей фальшивыми патриотами.

Актриса Мария Шукшина в эфире передачи "Царьград. Главное" заявила, что среди известных личностей, которые открыто выражают протест относительно СВО, есть и такие, кто лишь изображает патриотов России.

Шукшина к таким знаменитостям отнесла поющую ведущую Ольгу Бузова, посетившую Донбасс с гуманитарной миссией только для того, чтобы показать лояльность к власти.

Филипп Киркоров также оказался в "черном списке" актрисы. Артист делал фото с ранеными военными, а после "отплясывал на кресте в Кремле".