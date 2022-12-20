Чеботина пожаловалась, что некоторые фанаты пытаются ее домогаться
2022-12-20 16:15
Певица Люся Чеботина возмутилась тем фактом, что некоторые ее поклонники позволяют себе приставать к ней, что артистке очень не нравится.
Известная исполнительница Люся Чеботина рассказала об обратной стороне популярности.
Артистка пожаловалась на поклонников, которые пристают к ней, обратившись с просьбой сфотографироваться с ней.
Некоторые личности позволяют себя такие вольности, как положить руку на бедро артистки.
Чеботина призывает фанатов не нарушать ее личные границы.
Опубликовано: Наталья Гончарова