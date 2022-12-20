Чеботина пожаловалась, что некоторые фанаты пытаются ее домогаться

Певица Люся Чеботина возмутилась тем фактом, что некоторые ее поклонники позволяют себе приставать к ней, что артистке очень не нравится.

Известная исполнительница Люся Чеботина рассказала об обратной стороне популярности.

Артистка пожаловалась на поклонников, которые пристают к ней, обратившись с просьбой сфотографироваться с ней.

Некоторые личности позволяют себя такие вольности, как положить руку на бедро артистки.

Чеботина призывает фанатов не нарушать ее личные границы.