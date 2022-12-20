Тарасова и Костенко обругали фанаты за бардак в доме, который знаменитости не стесняются показывать в сети
2022-12-20 16:30
Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов и его нынешняя жена Анастасия Костенко нарвались на хейт со стороны поклонников за "вечный бардак" в доме знаменитостей.
Пользователи накинулись на чету Тарасов-Костенко из-за вечного бардака в доме звезд.
Юзеры возмущены тем фактом, что знаменитости, не стесняясь демонстрировать личную жизнь в соцсетях, забывают прибраться.
Зал постоянно завален коробками, в кухне - не лучше.
Некоторые поклонники пары вступились за Анастасию, напомнив, что дом огромный, а у нее трое детей. По их мнению, Костенко просто не успевает привести жилище в надлежащий вид.
Опубликовано: Наталья Гончарова