Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин узнал, что президент Украины посетил Артеовск (Бахмут).

В своем Telegram-канале Пригожин предложил Зеленскому встретиться в этом городе, где в последнее время идут ожесточенные бои.

Пригожин сказал, что готов встретиться в любой момент и заодно определиться, «где там чье, зачем».

Позже основатель «Вагнера» опубликовал новое видео, где попросил повторить приглашение Зеленскому «морзянкой».