Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Артемовске
2022-12-20 20:47
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин узнал, что президент Украины посетил Артеовск (Бахмут).
В своем Telegram-канале Пригожин предложил Зеленскому встретиться в этом городе, где в последнее время идут ожесточенные бои.
Пригожин сказал, что готов встретиться в любой момент и заодно определиться, «где там чье, зачем».
Позже основатель «Вагнера» опубликовал новое видео, где попросил повторить приглашение Зеленскому «морзянкой».
Опубликовано: Светлана Репина