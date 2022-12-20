Глава «Группы Вагнера» пригласил Зеленского в Бахмут для переговоров

Лидер российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил Владимира Зеленского на переговоры в Бахмут (Артемовск).

Возглавляющий частную военную кампанию "Группа Вангера" Евгений Пригожин опубликовал видеозапись, на которой сообщил, что сегодня он прибыл в окрестности города Бахмут, куда также без анонса визита приехал Владимир Зеленский. По словам Пригожина, с помощью разведчиков и азбуки Морзе Зеленскому было передано предложение о встрече с Пригожиным в Бахмуте для переговоров.

Также сообщается, что 20 декабря Владимир Зеленский побывал в Бахмуте на встрече с украинскими военными, лично вручив им подарки в честь скорого Нового года.