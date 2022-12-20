Путин: Россия не будет навязывать ЛНР приватизацию угольных предприятий

Владимир Путин утверждает, что Москва не станет приватизировать угольную промышленность в Луганской Народной республике.

Вечером вторника глава ЛНР Леонид Пасечник прибыл в московский Кремль для встречи с Владимиром Путиным, во время которой российский президент сообщил, что правительство РФ не станет навязывать Луганску программу по приватизации всех его угольных предприятий с последующей передачей под полную юрисдикцию Москвы.

Также Путин считает, что на текущий момент в Луганской Народной республике сложилась тяжёлая ситуация из-за непрекращающихся обстрелов украинских военных.