Уоллес: участие Беларуси в спецоперации на Украине маловероятно

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что белорусские войска не присоединяться к участию в российской спецоперации.

20 декабря глава британского Минобороны Бен Уоллес публично заявил, что в настоящий момент он считает крайне маловероятным присоединение вооружённых сил Беларуси к участию в российской СВО на территории Украины. Аналогичное мнение выразили в Госдепартаменте Соединённых штатов.

Сотрудник Госдепа Нед Прайс утверждает, что Вашингтон сможет ужесточить антибелорусские санкции в случае, если войска Беларуси примут участие в спецоперации.