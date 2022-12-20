Небензя потребовал, чтобы США вернули замороженные активы Афганистана

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США должны вернуть замороженные активы Афганистана.

Он отметил, что попытки Соединенных Штатов использовать средства, принадлежащие афганскому народу, являются аморальными.

Небензя также подчеркнул, что США намерены использовать эти средства для решения собственных задач.

Он уточнил, что создание искусственных условий – это путь в никуда и призвал немедленно вернуть средства афганскому народу, в том числе женщинам и девочкам.