Обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас в своем материале утверждает, что Украина проиграла, когда выбрала Запад и пошла на противостояние с Россией.

Он пишет, что Запад стал давать Украине оружие и деньги. Однако сейчас в стране все разрушено, нет воды, отопления и электричества.

Журналист считает, что украинцы совершили ошибку, выбрав президентом Владимира Зеленского.

При этом он подчеркивает, что Турция могла стать второй Украиной, но президенту страны Эрдогану удалось построить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.