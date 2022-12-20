Кирби: США и Россия ведут активные переговоры по поводу освобождения Пола Уилана
Координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США и Россия продолжают активные переговоры по поводу освобождения Пола Уилана.
Он не стал рассказывать подробности этих переговоров, объяснив это желанием США успешно завершить переговорный процесс.
Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не заинтересованы в публичных переговорах по обмену заключенными с РФ.
Ранее первый заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что канал для переговоров между президентами США и РФ по обмену заключенными может оказаться эффективным.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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