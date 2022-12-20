Украинский премьер Шмыгаль: спрогнозировать срок восстановления электроснабжения невозможно
2022-12-20 22:24
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент невозможно спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения страны.
По его словам, в сети имеются значительные повреждения, поэтому существует большой дефицит электричества.
Шмыгаль отметил, что аварийные отключения действуют в 11 украинских регионах, электричество подается на несколько часов в день.
Ранее руководитель администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о критической ситуации в энергоснабжении региона.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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