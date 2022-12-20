Украинский премьер Шмыгаль: спрогнозировать срок восстановления электроснабжения невозможно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент невозможно спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения страны.

По его словам, в сети имеются значительные повреждения, поэтому существует большой дефицит электричества.

Шмыгаль отметил, что аварийные отключения действуют в 11 украинских регионах, электричество подается на несколько часов в день.

Ранее руководитель администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о критической ситуации в энергоснабжении региона.