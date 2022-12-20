Ричард Гир поссорился с соседями из-за вышки сотовой связи

Ричард Гир, владелец отеля Bedford Post Inn в Бедфорде, предложил выделить часть своей земли под строительство новой вышки сотовой связи.

По его мнению, 40-метровая вышка позволит улучшить покрытие для экстренных служб города.

Однако местные жители не согласны с таким решением. Они считают, что такое сооружение испортит пейзаж Бедфорда, к тому же скоро устареет.

Ранее совет планирование города два раза отклонял предложения о строительстве вышки, и телекоммуникационная компания Verizon обратилась по этому поводу в суд.