Ричард Гир поссорился с соседями из-за вышки сотовой связи
2022-12-20 22:30
Ричард Гир, владелец отеля Bedford Post Inn в Бедфорде, предложил выделить часть своей земли под строительство новой вышки сотовой связи.
По его мнению, 40-метровая вышка позволит улучшить покрытие для экстренных служб города.
Однако местные жители не согласны с таким решением. Они считают, что такое сооружение испортит пейзаж Бедфорда, к тому же скоро устареет.
Ранее совет планирование города два раза отклонял предложения о строительстве вышки, и телекоммуникационная компания Verizon обратилась по этому поводу в суд.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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