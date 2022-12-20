Россия предлагает объединить свою энергосистему с Ираном и Азербайджаном

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что России, Ирану и Азербайджану необходимо объединить свои энергосистемы.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с иранским коллегой Али Акбаром Мехрабианом, отметив, что для этого нужно обеспечить надежность энергосистем.

Во время встречи обсуждались также вопросы строительства теплоэлектростанции «Сирик» в Иране.

Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере электросетевого хозяйства, а также совместному производству газотурбинного оборудования.