Россия предлагает объединить свою энергосистему с Ираном и Азербайджаном
2022-12-20 22:48
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что России, Ирану и Азербайджану необходимо объединить свои энергосистемы.
Такое заявление он сделал в ходе встречи с иранским коллегой Али Акбаром Мехрабианом, отметив, что для этого нужно обеспечить надежность энергосистем.
Во время встречи обсуждались также вопросы строительства теплоэлектростанции «Сирик» в Иране.
Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере электросетевого хозяйства, а также совместному производству газотурбинного оборудования.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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