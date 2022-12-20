Доходы России от экспорта нефти в Китай по трубопроводу с января выросли на 177%
2022-12-20 23:07
Согласно данным Главного таможенного управления Китая, с января нынешнего года выручка России от трубопроводных поставок нефти в эту страну выросла на 177%.
В январе-ноябре РФ заработала на таком экспорте 3,5 млрд долларов. При этом Россия в ноябре оказалась лидером среди всех зарубежных поставщиков нефти в Китай.
Увеличились доходы РФ и от поставок сжиженного газа в КНР. С начала года рост составил 150% - до 6,1 млрд долларов.
В сравнении с прошлым годом объемы экспорта СПГ из России в Китай увеличились на 39%.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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