Доходы России от экспорта нефти в Китай по трубопроводу с января выросли на 177%

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, с января нынешнего года выручка России от трубопроводных поставок нефти в эту страну выросла на 177%.

В январе-ноябре РФ заработала на таком экспорте 3,5 млрд долларов. При этом Россия в ноябре оказалась лидером среди всех зарубежных поставщиков нефти в Китай.

Увеличились доходы РФ и от поставок сжиженного газа в КНР. С начала года рост составил 150% - до 6,1 млрд долларов.

В сравнении с прошлым годом объемы экспорта СПГ из России в Китай увеличились на 39%.