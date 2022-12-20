Der Spiegel: потолок цен на газ в Евросоюзе больше похож на сито

Издание Der Spiegel опубликовало материал журналиста Стефана Шульца, который сравнивает решение Евросоюза ввести потолок цен на импортный газ с ситом.

По его мнению, механизм коррекции цен на топливо не будет эффективным, поскольку в нем оказалось слишком много «дыр».

Например, лимит должен действовать для всех торговых площадок ЕС. Но Еврокомиссия вправе сделать исключения.

Помимо этого, потолок не действует во внебиржевой торговле, и этим могут воспользоваться все желающие.