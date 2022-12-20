LeSoir: обвиняемые в коррупции депутаты Европарламента уже дают показания
2022-12-20 23:54
Издание LeSoir сообщает, что депутаты Европарламента, которых обвиняют в коррупции, дают показания.
Речь идет о коррупционном скандале, связанном с проведением чемпионата мира по футболу 2023 года в Катаре.
Главной подозреваемой является бывшая замглавы Европарламента Ева Кайли. Она призналась, что передала своему отцу портфель с деньгами, чтобы он их спрятал.
Бывший депутат Европарламента итальянец Антонио Панцери частично признал себя виновным. В его квартире нашли 600 тыс. евро.
Опубликовано: Светлана Репина