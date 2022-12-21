Макрон рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI рассказал, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что сначала намерен пообщаться с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что касается темы разговора с Путиным, Макрон уточнил, что планирует обсудить ядерную безопасность и безопасность украинской гражданской инфраструктуры.

При этом он признал, что к моменту разговора могут появиться другие первоочередные темы.