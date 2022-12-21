Макрон рассказал, о чем собирается поговорить с Путиным
2022-12-21 00:28
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI рассказал, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он отметил, что сначала намерен пообщаться с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Что касается темы разговора с Путиным, Макрон уточнил, что планирует обсудить ядерную безопасность и безопасность украинской гражданской инфраструктуры.
При этом он признал, что к моменту разговора могут появиться другие первоочередные темы.
Опубликовано: Светлана Репина