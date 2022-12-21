Госдепартамент США опасается полномасштабного оборонного партнерства России и Ирана

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере превращается в полномасштабное оборонное партнерство.

По его словам, Иран поставляет России боевые беспилотники, а в обмен получает беспрецедентную техническую и военную поддержку.

Нед Прайс отметил, что получение Ираном сложных технологий и техподдержки специалистов станет поводом для США серьезно задуматься.

Ранее обеспокоенность российско-иранским сотрудничеством выразил глава ЦРУ Уильям Бернс.