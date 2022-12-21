В Сингапуре на камеры видеонаблюдения попал мальчик, сбросивший кошку с 22 этажа
2022-12-21 00:41
В Сингапуре камеры видеонаблюдения засняли, как 10-летний мальчик выбросил кошку из окна на 22 этаже.
Свой поступок ребенок объяснил тем, что не получал от своей семьи заботы и любви. За последние несколько лет в этом квартале зафиксировано уже пять таких случаев.
В сети появилась петиция с требованием наказать мальчика. Местный закон предусматривает штраф до 1500 долларов или лишение свободы на срок до 18 месяцев.
Обсуждение наказания вызвало много споров, но большинство пользователей сошлись на том, что в будущем ребенок может совершить более серьезные преступления.
Опубликовано: Светлана Репина