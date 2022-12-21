20 человек были госпитализированы из-за сильной турбулентности на рейсе Hawaiian Airlines

Рейс Hawaiian Airlines, вылетевший на Гавай из Оризоны, попал в очень сильную турбулентность.

В результате пострадали 36 пассажиров. 20 человек было госпитализировано, некоторые из них – в тяжелом состоянии. Ранения получили три бортпроводника.

Повреждения получили люди, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Попав в зону турбулентности, самолет сразу пошел на снижение, была объявлена аварийная ситуация.