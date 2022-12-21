Гендиректор Toyota заявил, что не уверен в будущем электромобилей

APS
2022-12-21 00:52

Генеральный директор Toyota Акио Тойода заявил, что электромобили не являются единственным направлением развития транспортной сферы.

По его словам, такого мнения придерживается большая часть автомобильной промышленности. 

Toyota является лидером в производстве гибридных автомобилей и долгое время сопротивлялась полной электрификации. 

Тойода сказал, что пока не все готовы покупать электромобили из-за высоких цен и неразвитой зарядной инфраструктуры, поэтому Toyota продолжит предлагать гибриды в различных вариантах.

Опубликовано: Светлана Репина







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