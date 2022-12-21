Гендиректор Toyota заявил, что не уверен в будущем электромобилей
2022-12-21 00:52
Генеральный директор Toyota Акио Тойода заявил, что электромобили не являются единственным направлением развития транспортной сферы.
По его словам, такого мнения придерживается большая часть автомобильной промышленности.
Toyota является лидером в производстве гибридных автомобилей и долгое время сопротивлялась полной электрификации.
Тойода сказал, что пока не все готовы покупать электромобили из-за высоких цен и неразвитой зарядной инфраструктуры, поэтому Toyota продолжит предлагать гибриды в различных вариантах.
Опубликовано: Светлана Репина