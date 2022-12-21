Госдепартамент США пообещал принять меры против талибов из-за запрета высшего образования для женщин

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США вместе с союзниками примут меры против таблибов.

Он пояснил, что это связанно с введением запрета на получение высшего образования для афганских женщин.

Нед Прайс считает важным дать сигнал «Талибану» о том, что США и партнеры осуждают такой шаг.

По его словам, в ближайшие дни будут приняты меры по привлечению талибов к ответственности.