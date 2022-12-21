Axios: Зеленский впервые с начала спецоперации собирается в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом США
2022-12-21 01:19
Портал Axios со ссылкой на собственные источники в американском правительстве сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации собирается посетить Вашингтон.
Ожидается, что в рамках визита состоится его выступление перед Конгрессом США. Заседание Конгресса пройдет уже на этой неделе.
Пока согласованы не все нюансы визита украинского лидера. Однако в Капитолии уже усиливают меры безопасности. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси разослала всем членам палаты информацию о необходимости присутствовать на сессии 21 декабря.
По данным Axios, Зеленский планирует поблагодарить власти США за помощь Украине и попросить увеличить финансирование.
Опубликовано: Светлана Репина