Румыния опровергла вероятность нападения России на Молдову
2022-12-21 01:42
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не располагает информацией о возможности военных действий России против Молдовы.
Это заявление румынский лидер сделал в ответ на вопрос журналиста о реальности военной угрозы.
Глава МИД Румынии Богдан Адресу заявил, что Россия не планирует нападение на Молдову.
Ранее в Молдове заявили, что Россия готовится атаковать страну в начале следующего года. Между тем власти Румынии одобрили формирование боевое группировки НАТО на своей территории.
Опубликовано: Светлана Репина