Румыния опровергла вероятность нападения России на Молдову

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не располагает информацией о возможности военных действий России против Молдовы.

Это заявление румынский лидер сделал в ответ на вопрос журналиста о реальности военной угрозы.

Глава МИД Румынии Богдан Адресу заявил, что Россия не планирует нападение на Молдову.

Ранее в Молдове заявили, что Россия готовится атаковать страну в начале следующего года. Между тем власти Румынии одобрили формирование боевое группировки НАТО на своей территории.