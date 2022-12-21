Оппозиция Молдовы обвинила власти в желании ограничить доступ к Telegram и TikTok

Представитель оппозиционной партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк заявил, что власти Молдовы намерены ограничить доступ к Telegram и TikTok.

По его словам, планируется также введение цензуры в соцсетях. Он отметил, что такие действия связаны с невозможностью контролировать альтернативные источники информации.

Кавкалюкутверждает, что молдавские силовики будут изучать опыт других государств в плане ограничения доступа к соцсетям и мессенджерам.

В частности, планируется приобретение программного обеспечения, способного перехватывать сообщения в Viber и WhatsApp.