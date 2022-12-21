Байден: ядерная сделка с Ираном мертва
2022-12-21 01:53
В сети опубликовано видео, снятое 4 ноября во время политического митинга. На нем президент США Джо Байден говорит, что ядерная сделка с Ираном мертва.
При этом американский лидер уточняет, что не собирается объявлять об этом публично.
20 декабря представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби признал, что переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик.
По его словам, в ближайшем будущем не ожидается никакого прогресса в данном вопросе. При этом Кирби не стал оспаривать подлинность видеозаписи.
Опубликовано: Светлана Репина