Байден: ядерная сделка с Ираном мертва

В сети опубликовано видео, снятое 4 ноября во время политического митинга. На нем президент США Джо Байден говорит, что ядерная сделка с Ираном мертва.

При этом американский лидер уточняет, что не собирается объявлять об этом публично.

20 декабря представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби признал, что переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик.

По его словам, в ближайшем будущем не ожидается никакого прогресса в данном вопросе. При этом Кирби не стал оспаривать подлинность видеозаписи.