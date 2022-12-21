США призвали Грузию предоставить помощь Михаилу Саакашвили

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что грузинские власти должны предоставить Михаилу Саакашвили психологическую и медицинскую помощь.

В США напомнили о необходимости справедливого отношения к арестованному экс-премьеру Грузии.

Михаил Саакашвили был арестован 1 октября 2021 года сразу после возвращения в Грузию. Он проходит обвиняемым по нескольким делам.

Сейчас Саакашвили находится в клинике в Тбилиси. Врачи говорят, что он в тяжелом состоянии из-за истощения, опасного для жизни.