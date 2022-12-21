США выделят 300 млн долларов Фонду противодействия российскому вилянию

Проектом бюджета США на предстоящий год предусмотрено выделение 300 млн долларов Фонду противодействия российскому влиянию.

Половина этой суммы будет использована для финансирования иностранных армий. 95 млн долларов направят на содействие Европе, Центральной Азии, Евразии.

На международный контроль и борьбу с наркотиками планируется потратить 50 млн долларов, на обучение иностранных военных – 5 млн долларов.

В 2023 году США направят 884,7 млн долларов на противостояние России в медийской сфере в Восточной Европе.