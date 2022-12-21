Чехия собирается купить много военной техники у США, Германии, Швеции

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова сообщила о планах закупки больших объектов военной техники. Покупать ее планируется у США, а также у Германии и Швеции.

В США Чехия планирует закупить истребители F-35 и боевые вертолеты. В Швеции – 210 машин боевой пехоты.

Чешское Минобороны заинтересовано в закупках основных немецких танков Leopard, переговоры уже идут.

Кроме того, не исключено приобретение танков в других государствах. Одним из них может стать Южная Корея.