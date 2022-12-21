Чехия собирается купить много военной техники у США, Германии, Швеции
2022-12-21 02:21
Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова сообщила о планах закупки больших объектов военной техники. Покупать ее планируется у США, а также у Германии и Швеции.
В США Чехия планирует закупить истребители F-35 и боевые вертолеты. В Швеции – 210 машин боевой пехоты.
Чешское Минобороны заинтересовано в закупках основных немецких танков Leopard, переговоры уже идут.
Кроме того, не исключено приобретение танков в других государствах. Одним из них может стать Южная Корея.
Опубликовано: Светлана Репина